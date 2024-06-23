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Сегодня, 21:45

Шотландия — Венгрия: началась трансляция матча Евро-2024

Шотландия сыграет с Венгрией на чемпионате Европы по футболу 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эндрю Робертсон (сборная Шотландии).
Фото Global Look Press

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась трансляция матча группы А между Шотландией и Венгрией. Чтобы присоединиться к эфиру, необходимо подключить платную подписку. Игра проходит на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток запланирован на 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже началась текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Евро-2024. Ключевые события противостояния Шотландия — Венгрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Шотландии в группе А набрала 1 очко и занимает третье место. Венгерцы пока не смогли заработать ни одного балла и располагаются на последнем месте в квартете.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
Венгрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Сборная Венгрии по футболу
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