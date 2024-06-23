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Сегодня, 13:15

Шотландия — Венгрия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

Шотландия сыграет с Венгрией на чемпионате Европы по футболу 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эндрю Робертсон (сборная Шотландии).
Фото Global Look Press

Шотландия и Венгрия сыграют в матче группы А на чемпионате Европы по футболу в воскресенье, 23 июня. Игра состоится на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Шотландия — Венгрия можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире смотрите на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались один раз в рамках товарищеского матча. Весной 2018-го шотландцы победили венгерских футболистов со счетом 1:0.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
Венгрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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