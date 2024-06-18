Сборные Шотландии и Швейцарии в Кельне (Германия) сыграют в матче группы А чемпионата Европы-2024 по футболу 19 июня. Встреча состоится на арене «Кельн Штадиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru можно будет бесплатно смотреть трансляцию игры Шотландия — Швейцария. Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Игру также покажут по подписке всем пользователям онлайн-платформ Okko и Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых важных моментов встречи Шотландия — Швейцария.

Шотландия с главным тренером Стивом Кларком занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы А Евро-2024 с 0 очков. Швейцария Мурата Якина — вторая с тремя баллами.

Матчи 17-го в истории чемпионата Европы по футболу проходят в десяти немецких городах на полях десяти стадионов. Евро-2024 завершится 14 июля финальной игрой на берлинской арене «Олимпиаштадион».