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Сегодня, 21:10

Шотландия — Швейцария: стартовые составы на матч Евро-2024

Алина Савинова
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Появились стартовые составы сборных Шотландии и Швейцарии на матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу-2024.

Встреча пройдет на арене «Кельн Штадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Шотландия: Ганн, Тирни, Хэнли, Хендри, Робертсон, Ралстон, Макгрегор, Гилмор, Макгинн, Мактоминей, Адамс.

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Видмер, Шакири, Эбишер, Варгас, Ндойе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Швейцария.

Футбол
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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