Шотландия — Швейцария: стартовые составы на матч Евро-2024
Появились стартовые составы сборных Шотландии и Швейцарии на матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы по футболу-2024.
Встреча пройдет на арене «Кельн Штадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени.
Шотландия: Ганн, Тирни, Хэнли, Хендри, Робертсон, Ралстон, Макгрегор, Гилмор, Макгинн, Мактоминей, Адамс.
Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес, Джака, Фройлер, Видмер, Шакири, Эбишер, Варгас, Ндойе.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Швейцария.
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