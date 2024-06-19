Сборные Шотландии и Швейцарии сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы в среду, 19 июня. Игра пройдет на стадионе ««Рейн-Энерги-Штадион»» в Кельне (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Шотландия — Швейцария можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется телеэфир в 21.45 мск. Также следить за игрой группы А можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Шотландская сборная стартовала на Евро-2024 с крупного проигрыша Германии (1:5). Швейцарцы в первом матче ЧЕ обыграли Венгрию — 3:1.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео