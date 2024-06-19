Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра проходит на стадионе ««Рейн-Энерги-Штадион»» в Кельне (Германия).

На сайте «СЭ» стартовала текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями встречи Шотландия — Швейцария можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляция противостояния в прямом эфире уже доступна на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Шотландия в первом матче Евро-2024 крупно проиграла сборной Германии — 1:5. Швейцарская команда стартовала на ЧЕ с победы над Венгрией — 3:1.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео