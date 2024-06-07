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7 июня, 23:35

Шотландия и Финляндия сыграли вничью в товарищеском матче

Алина Савинова
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Игроки сборных Шотландии и Финляндии во время товарищеского матча (2:2).
Фото Reuters

Сборная Шотландии дома сыграла вничью с национальной командой Финляндии в товарищеском матче — 2:2.

На 54-й минуте автогол забил защитник гостей Артту Хосконен. Второй гол хозяев на счету Лоренса Шенкленда (58-я минута). Беньямин Кельман отыграл один мяч Финляндии на 72-й минуте, а Оливер Антман сравнял счет на 85-й, реализовав пенальти.

3 июня Шотландия обыграла Гибралтар в товарищеском матче со счетом 2:0. Финны 4-го числа проиграли сборной Португалии (2:4).

Товарищеские матчи.
07 июн, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:2
Финляндия

Футбол
Сборная Финляндии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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