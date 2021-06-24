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Шоллои гордится игрой сборной Венгрии против Германии

06:49
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Нападающий сборной Венгрии Роланд Шоллои после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что гордится командой.

«Я очень горжусь нашей игрой, но я разочарован тем, что нам не хватило совсем чуть-чуть до выхода из группы. Мы отлично играли на турнире. Нам не на что жаловаться. Я думаю, что мы на верном пути. Мы очень усложнили жизнь трем нашим грозным соперникам», — цитирует пресс-служба УЕФА Шоллои.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.

Германия — Венгрия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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