Шоллои гордится игрой сборной Венгрии против Германии

Нападающий сборной Венгрии Роланд Шоллои после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что гордится командой.

«Я очень горжусь нашей игрой, но я разочарован тем, что нам не хватило совсем чуть-чуть до выхода из группы. Мы отлично играли на турнире. Нам не на что жаловаться. Я думаю, что мы на верном пути. Мы очень усложнили жизнь трем нашим грозным соперникам», — цитирует пресс-служба УЕФА Шоллои.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.