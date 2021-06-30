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Шмурнов согласился, что удаление Даниэльссона за фол на Беседине было справедливым

17:09
Фол Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине. Фото AFP
Фол Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине. Фото AFP
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Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов вновь высказал мнение об удалении шведского защитника Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2 д. в.) Ранее он утверждал, что удаление было несправедливым.

«Пересмотрел момент, поговорил с судьями, — написал Шмурнов в Twitter. — Согласен с красной Даниэльсона. Вчера не столько отстаивал мнение, что фола не было, сколько реагировал на лживые аргументы, которые не переношу. Главным из лживых аргументов был: «Вот скрин момента попадания в ногу. Где тут игра в мяч?..»

На 99-й минуте швед был удален с поля. Изначально арбитр показал желтую карточку, но после просмотра повтора изменил решение. 30 июня стало известно, что Беседин выбыл на полгода из-за травмы.

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Евгений Петров все материалы автора

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