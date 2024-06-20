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Шмейхель-старший взял интервью у Шмейхеля-младшего после матча сборной Дании на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Петер и Каспер Шмейхели.
Фото Соцсети

Сборная Дании в матче группового турнира Евро-2024 сыграла вничью с Англией (1:1).

После игры экс-игрок датской сборной Петер Шмейхель в качестве журналист Fox Sports взял интервью у своего сына, вратаря национальной команды Каспера Шмейхеля.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.

Каспер Шмейхель
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
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