Шмейхель-старший взял интервью у Шмейхеля-младшего после матча сборной Дании на Евро-2024

Сборная Дании в матче группового турнира Евро-2024 сыграла вничью с Англией (1:1).

После игры экс-игрок датской сборной Петер Шмейхель в качестве журналист Fox Sports взял интервью у своего сына, вратаря национальной команды Каспера Шмейхеля.

После этого матча Англия с 4 очками занимает первое место в группе C, Дания с 2 очками — на третьей строчке.

В следующем матче Англия сыграет со Словенией, Дания встретится с Сербией. Обе игры пройдут 25 июня.