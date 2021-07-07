Шмейхель оценил шансы сборных Англии и Дании на победу в полуфинале Евро-2020

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением о матче полуфинала Евро-2020 против Англии.

«Я искренне верю в то, что шансы сборных Англии и Дании — 50 на 50. Неправы те, кто считает, что игра на «Уэмбли» поставит датчан в невыгодное положение. Мир увидел менталитет наших игроков и их единство как коллектива после того, что случилось с Эриксеном. За последние три недели они доказали всем, включая себя, что они способны справиться с любыми невзгодами.

Думаю, этот полуфинал будет напряженным, и все зависит от того, какая из сторон воспользуется своими шансами», — приводит слова Шмейхеля Times.

Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале встретится со сборной Италии.