Шмейхель оценил шансы сборных Англии и Дании на победу в полуфинале Евро-2020
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель поделился мнением о матче полуфинала Евро-2020 против Англии.
«Я искренне верю в то, что шансы сборных Англии и Дании — 50 на 50. Неправы те, кто считает, что игра на «Уэмбли» поставит датчан в невыгодное положение. Мир увидел менталитет наших игроков и их единство как коллектива после того, что случилось с Эриксеном. За последние три недели они доказали всем, включая себя, что они способны справиться с любыми невзгодами.
Думаю, этот полуфинал будет напряженным, и все зависит от того, какая из сторон воспользуется своими шансами», — приводит слова Шмейхеля Times.
Матч Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель в финале встретится со сборной Италии.
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/it-is-50-50-trust-me-denmark-are-a-very-good-side-6zvrgx7th
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