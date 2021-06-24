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Шмаров заявил, что ему нравится формат Евро-2020

16:46
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что ему нравится нынешний формат проведения чемпионата Европы.

«В «группе смерти» были Португалия, Германия и Франция — вот как бы по старому формату одна из них должна была вылететь? Я считаю, все три команды претендуют на чемпионство. Поэтому формат оправдан, он позволяет на групповом этапе совершить ошибку, а потом ее исправить. Этот формат, однозначно, добавляет интриги. Все фавориты прошли в плей-офф, особых сюрпризов не было. Конечно, будет очень интересное противостояние Бельгии и Португалии. Еще будут Англия с Германией, Хорватия с Испанией — три самые интересные пары 1/8 финала. Безусловно, и французов нельзя сбрасывать со счетов, но это не так интересно, потому что они играют со Швейцарией», — цитирует «Газета.ru» Шмарова.

Плей-офф 1/8 финала Евро-2020 стартует 26 июня, первым матчем этой стадии станет игра Уэльс — Дания (начало — в 19.00 мск). Сборная России не смогла выйти из группы B, заняв последнее, 4-е место.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/24/n_16151192.shtml

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля