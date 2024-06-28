Шишкин: «Швейцария Якина — крепкий орешек, итальянцам надо рассчитывать на контратаки и стандарты»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча Швейцарии и Италии в 1/8 финала Евро-2024.

«В плей-офф из восьми матчей в семи, на мой взгляд, есть фавориты, хоть и с небольшим преимуществом. Выпадает только одна игра — это Италия-Швейцария, здесь вообще ничего не понятно. Потому что швейцарцы с Муратом Якином — очень крепкий орешек, а итальянцы — не та команда, которая была на протяжении многих лет, особенно «хромает» нападение. Думаю, Италии стоит больше рассчитывать на оборонительные действия, чем они всегда отличались — и ждать шанса либо на контратаках, либо на стандартах», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Матч Швейцарии и Италии в 1/8 финала чемпионата Европы пройдет в субботу, 29 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.