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Широков назвал серьезной потерей для сборной России травму Жиркова

15:52
Юрий Жирков и Роман Широков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Жирков и Роман Широков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал «СЭ» травму защитника Юрия Жиркова, который не поможет команде в оставшихся матчах на Евро-2020.

«Потеря Жиркова — серьезная. Он один из основных игроков этой сборной. На него, безусловно, рассчитывали. В сборной игроков много на эту позицию, можно будет заменить. Караваев, например. Кузяева пробовали на эту позицию. Выбор есть. Возраст Жиркова? Ну и что? Причем тут возраст? Самое главное — это уровень и мастерство игры, которую он демонстрирует», — сказал Широков «СЭ».

12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В конце первого тайма встречи 37-летний Жирков был заменен из-за повреждения.

15 июня стало известно, что Жирков из-за травмы мышцы бедра покинул расположение сборной и пройдет реабилитацию в Москве.

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