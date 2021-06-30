Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы за то, что оставил Стерлинга в сборной Англии»

Лучший бомбардир Евро-1996 в составе сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру Рахима Стерлинга после матча 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).

26-летний форвард провел на турнире все 4 матча и отметился 3 голами.

«Главный тренер заслуживает похвалы за то, что оставил Стерлинга в команде. Перед турниром было много критики в его адрес, но, когда тренер тебе доверяет, это доверие нужно оправдывать», — приводит слова Ширера официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии в 1/4 финала встретится с Украиной, которая обыграла Швецию (2:1 д.в.). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.