Ширер: «Саутгейт заслуживает похвалы за то, что оставил Стерлинга в сборной Англии»
09:14
Лучший бомбардир Евро-1996 в составе сборной Англии Алан Ширер прокомментировал игру Рахима Стерлинга после матча 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0).
26-летний форвард провел на турнире все 4 матча и отметился 3 голами.
«Главный тренер заслуживает похвалы за то, что оставил Стерлинга в команде. Перед турниром было много критики в его адрес, но, когда тренер тебе доверяет, это доверие нужно оправдывать», — приводит слова Ширера официальный сайт УЕФА.
Сборная Англии в 1/4 финала встретится с Украиной, которая обыграла Швецию (2:1 д.в.). Матч пройдет 3 июля в Риме и начнется в 22:00 мск.
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