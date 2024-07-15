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Сегодня, 11:28

Ширер признался, что разочарован работой Саутгейта в сборной Англии

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер поделился мнением о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте. Он отметил, что разочарован игрой команды на Евро-2024 года и допускает, что специалист покинет свой пост.

«Подозреваю, что этот матч может стать последним для Саутгейта. Мы все разочарованы. Да, мы могли играть в более красивый футбол, в более атакующий», — приводит слова Ширера Daily Mail.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд. На Евро-2020 национальная команда под его руководством в решающем матче турнира уступила Италии в серии пенальти (1:1, пен. 2-3).

Алан Ширер
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Гарет Саутгейт
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