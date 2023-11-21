Шилгавы покинул пост главного тренера сборной Чехии, несмотря на выход на Евро-2024
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы покинул свой пост, сообщает официальный сайт национальной команды.
Об этом Шилгавы объявил после победы в матче отборочного турнира Евро-2024 со сборной Молдавии (3:0), которая позволила чехам выйти в финальный турнир.
Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Чехии никто не любит Шилгавы.
62-летний специалист возглавлял сборную Чехии с 2018 года.
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