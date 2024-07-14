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Сегодня, 14:19

Шикунов заявил, что в финале Евро буду болеть за испанцев

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Испании.

— Я бы хотел, чтобы испанцы выиграли чемпионат Европы. Я буду болеть за них в этом матче, они показывали очень красивый футбол весь чемпионат. Англичане в свою очередь выглядели безобразно, они отыграли более-менее нормально только полуфинал. Футбол англичан для болельщиков был не очень зрелищным, но финал есть финал. У англичан индивидуально очень сильные футболисты, и как все будет, сложно предсказать.

— Англичане еще не израсходовали запас удачи?

— Я бы хотел, чтобы сегодня она закончилась, — цитирует Шикунова Metaratings.ru.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в Берлине 14 июля и начнется в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Источник: Metaratings.ru
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Александр Шикунов
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