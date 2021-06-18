Форвард сборной Чехии Патрик Шик поделился впечатлениями после матча Евро-2020 с Хорватией (1:1). Во время встречи чеху разбили нос, после чего он вернулся в игру и забил пенальти.

«Мы открыли счет и стремились взять три очка, но надо отдать должное и высокому классу сборной Хорватии. Взяли одно очко и удовлетворены этим. Хотелось бы поблагодарить наших физиотерапевтов, которые помогли мне восстановиться.

Чувствовал, что готов пробить пенальти. Я ударил именно так, как хотел, к левой штанге. Еще до удара решил бить на силу в ту сторону. Вратарь прыгнул в другую, так что все хорошо», — приводит слова Шика официальный сайт УЕФА.

Чехия набрала четыре очка и лидирует в группе D. У Хорватии одно очко и 3-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.