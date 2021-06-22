Шик считает, что сборной Чехии предстоит сложный матч с Англией на Евро-2020

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Евро-2020 против Англии.

«У нас в кармане уже четыре очка, а это значит, что положение хорошее. Понимаем, что сборная Англии очень классная команда, с настоящими звездами в составе. Но в своих первых матчах она создала слишком мало моментов в атаке. Хотя в любом случае играть против них сложно. Поэтому хотим подготовиться как можно лучше и в итоге, конечно, победить. Набрать три очка и уверенно выйти из группы», — цитирует Шика официальный сайт УЕФА.

У чехов и англичан по четыре очка после двух туров турнира. Матч Чехия — Англия состоится 22 июня в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.