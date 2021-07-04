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Шик о поражении сборной Чехии: «Дания не была непобедимой, и мы сожалеем о результате»

05:28

Форвард сборной Чехии Патрик Шик подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании (1:2).

«Мы ошиблись при первом голе, мы вышли с Каласом на одного игрока, а другого так и не разобрали. Произошла путаница в общении. Что касается моих целей, да, это был хороший турнир. Мы все чувствуем, что могли бы получить больше. Дания не была непобедимой, и мы сожалеем об этом», — приводит слова Шика официальный сайт УЕФА.

На счету Шика стало 5 мячей на Евро-2020. Он догнал лидера — португальского форварда Криштиану Роналду, уже покинувшего турнир.

В полуфинале Дания встретится с Англией. Встреча пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля