Шик о поражении сборной Чехии: «Дания не была непобедимой, и мы сожалеем о результате»
05:28
Форвард сборной Чехии Патрик Шик подвел итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против Дании (1:2).
«Мы ошиблись при первом голе, мы вышли с Каласом на одного игрока, а другого так и не разобрали. Произошла путаница в общении. Что касается моих целей, да, это был хороший турнир. Мы все чувствуем, что могли бы получить больше. Дания не была непобедимой, и мы сожалеем об этом», — приводит слова Шика официальный сайт УЕФА.
На счету Шика стало 5 мячей на Евро-2020. Он догнал лидера — португальского форварда Криштиану Роналду, уже покинувшего турнир.
В полуфинале Дания встретится с Англией. Встреча пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.
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