Шевченко: «Сборная Украины добилась результата на Евро, и сейчас у нас развязаны руки»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции.
«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.
Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас.
Сборная Швеции? Это очень организованная команда, и я с огромным уважением к ней отношусь. У них есть определенный стиль игры — они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают [они делают очень хорошо], особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Повторюсь, команда заслуживает огромного уважения", — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.
Матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-129f8e0cd063-bfadc0bc3197-1000--%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5-
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