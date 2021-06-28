Шевченко: «Сборная Украины добилась результата на Евро, и сейчас у нас развязаны руки»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции.

«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило [сил]. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.

Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас.

Сборная Швеции? Это очень организованная команда, и я с огромным уважением к ней отношусь. У них есть определенный стиль игры — они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают [они делают очень хорошо], особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Повторюсь, команда заслуживает огромного уважения", — цитирует Шевченко официальный сайт УЕФА.

Матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.