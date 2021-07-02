Шевченко рассказал о мотивации сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро против Англии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евро-2020 против Англии.

«Англия — отличная команда c хорошей скамейкой запасных и замечательным тренерским штабом. Мы прекрасно понимаем, насколько сложным будет этот матч. Этой команде очень сложно забить, но их сила не должна нас пугать. Это должно мотивировать нас, потому что в футболе, как и в жизни, возможно все. Мы приложим все усилия, чтобы дать нашим болельщикам еще больше поводов для радости», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Украина — Англия состоится 3 июля в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени.