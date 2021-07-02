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Шевченко рассказал о мотивации сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро против Англии

17:38
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евро-2020 против Англии.

«Англия — отличная команда c хорошей скамейкой запасных и замечательным тренерским штабом. Мы прекрасно понимаем, насколько сложным будет этот матч. Этой команде очень сложно забить, но их сила не должна нас пугать. Это должно мотивировать нас, потому что в футболе, как и в жизни, возможно все. Мы приложим все усилия, чтобы дать нашим болельщикам еще больше поводов для радости», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Украина — Англия состоится 3 июля в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Украина — Англия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12a68af08bdc-e2a1e8531866-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F/

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