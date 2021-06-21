Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Шевченко отметил, что сборной Украины не хватало сил в матче с Австрией

21:47
Андрей Шевченко. Фото Reuters
Андрей Шевченко. Фото Reuters
Теги:

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Игра было очень тяжелой, — цитирует Шевченко Tribuna.com 21 июня. -Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается.

Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься — рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас — теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.

 

Украина — Австрия

 

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1098339319-andrej-shevchenko-my-igrali-na-tom-urovne-kotoryj-pozvolyala-fizichesk.html

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1281
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Лучше бы Украина сыграла в поддавки. Ужасный матч с Австрией, третье место и риск вылета до плей-офф
Камера сняла драку с участием чемпиона по самбо и MMA в Москве
Как болеют разные знаки зодиака
Режиссер Адасинский прекратил работу с МХАТ из-за спектакля с Бузовой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи