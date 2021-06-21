Шевченко отметил, что сборной Украины не хватало сил в матче с Австрией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Игра было очень тяжелой, — цитирует Шевченко Tribuna.com 21 июня. -Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел — не получается.

Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости. Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься — рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас — теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.