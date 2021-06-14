Шевченко опубликовал пост после поражения Украины на старте Евро-2020
10:18
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram написал пост после поражения команды в матче 1-го тура Евро-2020 с Голландией (2:3).
«Прекрасная реакция, мы боролись весь матч, но этого оказалось недостаточно. Теперь пришло время восстановить силы и как можно лучше подготовиться к следующим матчам», — написал Шевченко.
После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.
В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.
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