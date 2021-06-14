Шевченко — о матче Евро с Голландией: «Мы поменяли схему и вернулись»
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от сборной Голландии (2:3) в первом круге группового этапа чемпионата Европы.
«Это была интересная игра с огромным количеством моментов для обеих команд. Хочу поблагодарить парней за реакцию, которую я увидел после счета 0:2. Мы нашли в себе силы изменить игру и пойти в атаку. Мы поменяли схему и вернулись. Команда проявила себя с очень хорошей стороны», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.
Сборная Украины в третий раз выступает в финальной части чемпионата Европы, ранее команда ни разу не выходила в плей-офф.
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