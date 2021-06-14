Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от сборной Голландии (2:3) в первом круге группового этапа чемпионата Европы.

«Это была интересная игра с огромным количеством моментов для обеих команд. Хочу поблагодарить парней за реакцию, которую я увидел после счета 0:2. Мы нашли в себе силы изменить игру и пойти в атаку. Мы поменяли схему и вернулись. Команда проявила себя с очень хорошей стороны», — цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины в третий раз выступает в финальной части чемпионата Европы, ранее команда ни разу не выходила в плей-офф.