Шевченко назвал топ-игроков сборной Украины перед Евро
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед стартом чемпионата Европы высказался о лидерах национальной команды.
«У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря (Андрея) Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определенным опытом и качествами. Однозначно я считаю, что (Руслан) Малиновский, (Александр) Зинченко, Ярмоленко — это топ-игроки.
Малиновский выдал очень хороший сезон в «Аталанте». Зинченко тоже провел великолепный сезон в «Манчестер Сити», был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом», — цитирует Шевченко УЕФА.
Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-1278090a15ff-b2c62589ccf8-1000--%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D1%81
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