Шевченко назвал топ-игроков сборной Украины перед Евро

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед стартом чемпионата Европы высказался о лидерах национальной команды.

«У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря (Андрея) Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определенным опытом и качествами. Однозначно я считаю, что (Руслан) Малиновский, (Александр) Зинченко, Ярмоленко — это топ-игроки.

Малиновский выдал очень хороший сезон в «Аталанте». Зинченко тоже провел великолепный сезон в «Манчестер Сити», был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом», — цитирует Шевченко УЕФА.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля. Украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.