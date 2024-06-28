Шести английским болельщикам запретили посещать матчи Евро-2024 из-за неподобающего поведения

Шесть английских болельщиков получили запрет на посещение матчей Евро-2024 за участие в беспорядках перед встречей между сборными Англии и Сербии (1:0), сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Перед игрой 1-го тура группового турнира, которая прошла 16 июня в Гельзенкирхене, на улицах города происходили столкновения между английскими и сербскими фанатами.

Отмечается, что запрет на посещение матчей был наложен сотрудниками подразделения футбольной полиции Великобритании, которые сотрудничают с немецкими властями во время проведения Евро. Также эти болельщики временно не смогут посещать и встречи внутренних английских турниров.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция арестовала трех болельщиков сборной Англии перед матчем с Данией (1:1). Фанаты были задержали за бросание бутылок и файеров в полицейских, оскорбление представителя правопорядка и хранение наркотиков.

Чемпионат Европы по футболу проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.