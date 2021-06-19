Шенол Гюнеш рассказал о проблемах сборной Турции на Евро-2020
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Швейцарии.
«Это поколение футболистов будет представлять сборную еще пять, а то и десять лет. Я сказал футболистам об этом. Мы вместе прошли многое. Иногда надо упасть, чтобы победить. Игроки научатся многому.
Два первых матча принесли разочарование. Мы не оправдали ожиданий. Игру против Италии можно понять, но игра против Уэльса нас сильно разочаровала. Швейцария — грозный соперник с сильными тренером и хорошими игроками.
Мы не были фаворитами перед турниром, но приехали сюда закладывать фундамент на будущее. У нас очень много молодежи. Иногда результат зависит от мелочей. Мои игроки сделают уроки из ошибок. Я ими горжусь. Они принесут еще много пользы турецкому футболу.
Мы можем произвести замены на игру против Швейцарии. Мы слабо выглядели и в атаке, и в обороне. Я был очень доволен игрой команды в квалификации к Евро и ЧМ, но здесь мы столкнулись с проблемами в полузащите", — цитирует Гюнеша официальный сайт УЕФА.
Матч Швейцария — Турция состоится завтра, 20 июня, в Баку. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024467--switzerland-vs-turkey/
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