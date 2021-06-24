Шефер считает, что Венгрия заслуживала большего в матче с Германией

Полузащитник сборной Венгрии Ондраш Шефер после ничьей с Германией (2:2) на Евро-2020 признался, что его команда заслуживала большего.

«Мы заслуживали большего, потому что достойно бились во всех трех матчах. Сейчас трудно что-либо сказать. Снимаю шляпу перед ребятами и нашими болельщиками. Я горжусь всей командой. Очень обидно, что мы не прошли дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Шефера.

Германия набрала четыре очка и завоевала путевку в плей-офф. Команда заняла второе место в группе. У Венгрии два очка и последняя позиция, команда покидает турнир.