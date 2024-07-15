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Шамкин: «Испания очень понравилась на Евро, а футбол англичан — вообще не мое»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Даниил Шамкин поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024.

«Испания очень понравилась. Она добились результата. Это просто топ-сборная. А вот англичане до финала дошли со скрипом. Такой футбол, который они показывали, вообще не мое. Если Испания ведет игру, то англичане до последнего ждут какого-то момента. Они побеждали в основном с разницей в один мяч», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шамкина.

Испанцы обыграли сборную Англии в решающем матче чемпионата Европы со счетом 2:1 и завоевали трофей в четвертый раз в истории. Англичане во второй раз подряд проиграли в финале Евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Даниил Шамкин
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