Лахиялов о Евро-2024: «Пока тоска»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил уровень Евро-2024 в Германии.

«Турнир длинный — участники финала проведут семь матчей. Многие команды толком еще даже не включились, вышли из группы в эконом-режиме. А в плей-офф они уже начнут постепенно втягиваться и раскачиваться. Что касается личностей, которых можно выделить, то пару матчей на своем уровне провел Мбаппе. Каких-то открытий среди игроков нет. Сборная Грузии удивила своим выходом в 1/8 финала, и все. Одним словом, пока тоска», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.