Шаллаи — о победе Венгрии над Шотландией: «Это было невероятно»

Полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0).

«Это было невероятно. Забить так поздно, на сотой минуте — фантастическое чувство не только для меня, но и для всей команды, персонала и болельщиков. Мы очень рады, что все сложилось именно так, и надеемся, что остальные игры будут для нас также благоприятными», — приводит слова Шаллаи официальный сайт УЕФА.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.