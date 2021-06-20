Лучшим игроком матча Евро-2020 Швейцария — Турция признан нападающий Джердан Шакири, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Швейцарии победила команду Турции (3:1) в заключительном туре группового этапа турнира. Шакири оформил дубль. Еще один гол забил Харис Сеферович.

Швейцария набрала 4 очка, но осталась на третьем месте в группе. Она не смогла обойти Уэльс, уступив по дополнительным показателям.