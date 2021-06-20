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Шакири признан лучшим игроком матча Швейцария — Турция

21:04
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Лучшим игроком матча Евро-2020 Швейцария — Турция признан нападающий Джердан Шакири, сообщает официальный сайт УЕФА.

Сборная Швейцарии победила команду Турции (3:1) в заключительном туре группового этапа турнира. Шакири оформил дубль. Еще один гол забил Харис Сеферович.

Швейцария набрала 4 очка, но осталась на третьем месте в группе. Она не смогла обойти Уэльс, уступив по дополнительным показателям.

Швейцария — Турция

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024467--switzerland-vs-turkey/

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