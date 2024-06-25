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Сегодня, 11:04

Шахматист Есипенко рассказал, что болеет за сборную Португалии на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что является поклонником футболиста Криштиану Роналду, поэтому болеет за сборную Португалии на чемпионате Европы.

«Как и у многих, футбол у меня является одним из любимых видов спорта. Слежу за чемпионатом Европы и болею за сборную Португалии. Болею за эту команду, потому что являюсь поклонником Криштиану Роналду, и всегда болею за команды, за которые он играет», — приводит слова Есипенко ТАСС.

Чемпионат Европы проходит в Германии и завершится 14 июля. Португалия уже гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2024. 26 июня команда сыграет с Грузией в заключительном туре группового турнира.

Источник: ТАСС
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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