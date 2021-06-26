Шадли не полетел вместе с командой Бельгии на матч против Португалии
Нападающий сборной Бельгии Насер Шадли пропустит матч 1/8 финала чемпионата Европы против Португалии. Футболист не полетел вместе с командой в Севилью, где пройдет матч, из-за плохого самочувствия, сообщает Twitter национальной команды.
Матч Бельгия — Португалия пройдет 27 июня. На Евро-2020 Шадли провел только одну встречу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю