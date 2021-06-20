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Шакири стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на крупных турнирах

21:00
Джердан Шакири. Фото Reuters
Джердан Шакири. Фото Reuters
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Джердан Шакири оформил дубль в матче против Турции и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Швейцарии на крупных турнирах.

Полузащитник «Ливерпуля», который ранее забивал на Евро-2016 и двух чемпионатах мира, обогнал по результативности Йозефа Хюги — автора шести голов на ЧМ-1954.

Лучшие бомбардиры сборной Швейцарии на крупных турнирах

Игрок

Голы на ЧМ

Голы на ЧЕ

Всего

Джердан Шакири

2014 — 3, 2018 — 1

2016 — 1, 2020 — 2

7

Йозеф Хюги

1954 — 6

-

6

Андре Абегглен

1934 — 1, 1938 — 3

-

4

Роберт Балламан

1954 — 4

-

4

Леопольд Кильхольц

1934 — 3

-

3

Жак Фаттон

1950 — 2, 1954 — 1

-

3

Хакан Якин

-

2008 — 3

3

Шакири обошел Хюги еще и в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Швейцарии. На счету Джердана теперь 25 голов. Столько же забил Адриан Кнуп, больше только Александр Фрай, Кубилай Тюркильмах, Макс и Андре Абегглены и Жак Фаттон.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Швейцарии

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Фрай

2001-2011

84

42

Кубилай Тюркильмаз

1988-2001

62

34

Макс Абегглен

1922-1937

68

34

Андре Абегглен

1927-1943

52

29

Жак Фаттон

1946-1955

53

29

Адриан Кнуп

1989-1996

48

25

Джердан Шакири

2010-н.в.

94

25

Йозеф Хюги

1951-1961

34

23

Шарль Антенен

1948-1962

56

22

Харис Сеферович

2013-н.в.

77

22

Стефан Шапюиза

1989-2004

103

21

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