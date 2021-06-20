Шакири стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на крупных турнирах

Джердан Шакири оформил дубль в матче против Турции и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Швейцарии на крупных турнирах.

Полузащитник «Ливерпуля», который ранее забивал на Евро-2016 и двух чемпионатах мира, обогнал по результативности Йозефа Хюги — автора шести голов на ЧМ-1954.

Лучшие бомбардиры сборной Швейцарии на крупных турнирах

Игрок Голы на ЧМ Голы на ЧЕ Всего Джердан Шакири 2014 — 3, 2018 — 1 2016 — 1, 2020 — 2 7 Йозеф Хюги 1954 — 6 - 6 Андре Абегглен 1934 — 1, 1938 — 3 - 4 Роберт Балламан 1954 — 4 - 4 Леопольд Кильхольц 1934 — 3 - 3 Жак Фаттон 1950 — 2, 1954 — 1 - 3 Хакан Якин - 2008 — 3 3

Шакири обошел Хюги еще и в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Швейцарии. На счету Джердана теперь 25 голов. Столько же забил Адриан Кнуп, больше только Александр Фрай, Кубилай Тюркильмах, Макс и Андре Абегглены и Жак Фаттон.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Швейцарии