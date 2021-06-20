Шакири стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии на крупных турнирах
Джердан Шакири оформил дубль в матче против Турции и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Швейцарии на крупных турнирах.
Полузащитник «Ливерпуля», который ранее забивал на Евро-2016 и двух чемпионатах мира, обогнал по результативности Йозефа Хюги — автора шести голов на ЧМ-1954.
Лучшие бомбардиры сборной Швейцарии на крупных турнирах
|
Игрок
|
Голы на ЧМ
|
Голы на ЧЕ
|
Всего
|
Джердан Шакири
|
2014 — 3, 2018 — 1
|
2016 — 1, 2020 — 2
|
7
|
Йозеф Хюги
|
1954 — 6
|
-
|
6
|
Андре Абегглен
|
1934 — 1, 1938 — 3
|
-
|
4
|
Роберт Балламан
|
1954 — 4
|
-
|
4
|
Леопольд Кильхольц
|
1934 — 3
|
-
|
3
|
Жак Фаттон
|
1950 — 2, 1954 — 1
|
-
|
3
|
Хакан Якин
|
-
|
2008 — 3
|
3
Шакири обошел Хюги еще и в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной Швейцарии. На счету Джердана теперь 25 голов. Столько же забил Адриан Кнуп, больше только Александр Фрай, Кубилай Тюркильмах, Макс и Андре Абегглены и Жак Фаттон.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Швейцарии
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Фрай
|
2001-2011
|
84
|
42
|
Кубилай Тюркильмаз
|
1988-2001
|
62
|
34
|
Макс Абегглен
|
1922-1937
|
68
|
34
|
Андре Абегглен
|
1927-1943
|
52
|
29
|
Жак Фаттон
|
1946-1955
|
53
|
29
|
Адриан Кнуп
|
1989-1996
|
48
|
25
|
Джердан Шакири
|
2010-н.в.
|
94
|
25
|
Йозеф Хюги
|
1951-1961
|
34
|
23
|
Шарль Антенен
|
1948-1962
|
56
|
22
|
Харис Сеферович
|
2013-н.в.
|
77
|
22
|
Стефан Шапюиза
|
1989-2004
|
103
|
21
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