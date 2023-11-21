Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:44

Сборная Англии сыграла вничью с Северной Македонией в отборе на Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная Англии сыграла вничью с Северной Македонии.
Фото Reuters

Сборная Англии в матче отборочного турнира Евро-2024 сыграла вничью с Северной Македонией со счетом 1:1.

На гол Эниса Барди англичане ответили точным ударом Харри Кейна. На 47-й минуте ВАР отменил гол Джека Грилиша из-за офсайда.

По итогам отборочного турнира Англия с 20 очками заняла первое место в группе C, Северная Македония с 8 очками — на четвертой строчке. Со второго места на Евро-2024 квалифицировалась Италия (14 очков).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
20 нояб, 22:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Северная Македония
1:1
Англия

Сборная Англии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
«Они были единственными нашими соперниками». Норвежские лыжники вспомнили о россиянах добрым словом
За полтора года из безвестности — в звезду «Торпедо» Ларионова. Интервью самого техничного защитника КХЛ
Посол Израиля в РФ указал на отсутствие уверенности в исполнении обещаний ХАМАС
В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине
Количество погибших в результате отравления метадоном в Астрахани выросло до 4
Небензя отметил замедление искоренения бедности в мире из-за политики Запада
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отбор Евро-2024: Словения победила Казахстан, Украина и Италия сыграли вничью. Результаты матчей 20 ноября

Молдавия проиграла Чехии и не смогла пробиться на Евро-2024

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости