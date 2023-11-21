Сборная Англии сыграла вничью с Северной Македонией в отборе на Евро-2024

Сборная Англии в матче отборочного турнира Евро-2024 сыграла вничью с Северной Македонией со счетом 1:1.

На гол Эниса Барди англичане ответили точным ударом Харри Кейна. На 47-й минуте ВАР отменил гол Джека Грилиша из-за офсайда.

По итогам отборочного турнира Англия с 20 очками заняла первое место в группе C, Северная Македония с 8 очками — на четвертой строчке. Со второго места на Евро-2024 квалифицировалась Италия (14 очков).