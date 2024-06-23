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Сегодня, 00:55

Сетка плей-офф Евро-2024, если бы он стартовал сегодня: все пары 1/8 финала

Алексей Мороз
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Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters

Пока «верхняя» часть сетки плей-офф Евро-2024 выглядит посерьезнее. В ней уже точно будут играть Испания и Португалия, с большой долей вероятности здесь же окажется и Германия.

В этой же половине уже в 1/8 финала могут сыграть между собой Франция и Бельгия. А если еще и англичане опустятся при этом на второе место, то нас в первом раунде плей-офф может ждать еще одно историческое противостояние — между Германией и Англией.

Пока же у британцев относительно неплохой расклад в нижней части сетки — надо только не потерять первое место в группе.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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