Сетка плей-офф Евро-2024, если бы он стартовал сегодня: все пары 1/8 финала

Пока «верхняя» часть сетки плей-офф Евро-2024 выглядит посерьезнее. В ней уже точно будут играть Испания и Португалия, с большой долей вероятности здесь же окажется и Германия.

В этой же половине уже в 1/8 финала могут сыграть между собой Франция и Бельгия. А если еще и англичане опустятся при этом на второе место, то нас в первом раунде плей-офф может ждать еще одно историческое противостояние — между Германией и Англией.

Пока же у британцев относительно неплохой расклад в нижней части сетки — надо только не потерять первое место в группе.