Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии
Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру в соцсети поделилась мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе. Она опубликовала совместное фото с французом.
Эльмы Авейру.
Фото Соцсети
«Прекрасный футболист. Желаю тебе всего самого хорошего», — подписала снимок женщина.
В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.
В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).
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