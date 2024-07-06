Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру в соцсети поделилась мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе. Она опубликовала совместное фото с французом.

Эльмы Авейру. Фото Соцсети

«Прекрасный футболист. Желаю тебе всего самого хорошего», — подписала снимок женщина.

В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.