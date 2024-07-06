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Сегодня, 07:55

Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Эльмы Авейру.
Фото Соцсети
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Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру в соцсети поделилась мнением о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе. Она опубликовала совместное фото с французом.

Эльмы Авейру.
Фото Соцсети

«Прекрасный футболист. Желаю тебе всего самого хорошего», — подписала снимок женщина.

В пятницу, 5 июля, французы обыграли Португалию (0:0, пенальти — 5:3) в 1/4 финала турнира.

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет против Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22.00 (мск).

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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