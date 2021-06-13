«Сесть за комп и поливать много ума не надо». Орещук встал на защиту жены Семенова

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук призвал не критиковать защитника сборной России Андрея Семенова за ошибки в матче против Бельгии (0:3).

Ранее Ольга Семенова, жена защитника сборной России Андрея Семенова эмоционально заступилась за мужа после поражения национальной команды. Супруга футболиста также высказалась в адрес хейтеров, которые стали писать ей по поводу неудачи сборной России.

«Поддержу ее. Многие хотели бы быть на месте Семенова или хотя бы его жены. Поэтому столько и желчи у людей. Можно критиковать, но опускаться до оскорблений нельзя.

Посмотрите на то, что случилось с Эриксеном вчера. Если Вы не понимаете, что это тяжелый труд и от перегрузки можно умереть. У футболистов куча травм и операций. Никто не мешал таким людям стать профессиональным спортсменом. А сесть за комп и поливать, ума много не надо», — написал Орещук в Twitter.

В субботу, 12 июня сборная России проиграла Бельгии со счетом 0:3. В эпизоде с первым голом в ворота российской команды мяч отскочил от защитника российской команды Андрея Семенова к форварду бельгийцев Ромелу Лукаку, который оказался один на один с Антоном Шуниным и реализовал момент.