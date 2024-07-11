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Сесар Навас назвал сборную Испании сильнейшей командой на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас прокомментировал выход сборной Испании в финал Евро-2024.

9 июля испанцы обыграли Францию (2:1) в полуфинале чемпионата Европы.

«В Испании празднуют! Всегда очень волнительно выйти в финал чемпионата Европы. Наша сборная очень хорошо отражает тот тип футбола, в который играют в Испании. Команда играет так, как нравится подавляющему большинству испанских болельщиков — в футбол с касанием и контролем мяча, но старается быть вертикальной и агрессивной в атаке, как только появляются свободные зоны. Испания играет с большой шириной на флангах и создает множество атакующих ситуаций с Ямалем и Уильямсом.

По игре это сильнейшая команда на турнире? Без сомнений! Испания сейчас — та сборная, которая на протяжении всего турнира показывает себя лучшей командой", — цитирует Наваса Metaratings.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Решающий матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Источник: Metaratings
Сесар Навас
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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