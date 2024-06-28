Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:04

Силкин: «Думаю, что сборная Грузии уже дошла до своего потолка на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.

«С учетом того, что Италия всегда долго запрягает, думаю, что именно она пройдет дальше. Но в матчах группового этапа Евро мне больше понравились швейцарцы. Легко немцам в матче с Данией не будет. Есть поверье, что повышенная ответственность, которая характерна для хозяев турниров, не всегда играет положительную роль. Думаю, что Германия может споткнуться. Не знаю, стало ли бы это сенсацией, но такое возможно — датчане неплохо играют.

Сборная Португалии неплохо играла против Грузии, даже несмотря на поражение. Просто задача уже была решена. Если бы был вариант, при котором устраивала только победа, то отношение к матчу было бы совсем другим. Роналду пока не забивает, но его не могут не ставить. От него все ждут большего. Ждут голов. Может быть, он проснется. Думаю, что грузины уже дошли до своего потолка. Испания пройдет дальше.

Не понимаю, почему сборная Англии так играет. Состав там очень звездный. У них давно не было такого подбора игроков. Может быть, англичане берегли свои силы на групповом турнире. Может, есть какие-то тренерские моменты», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005666046_silkin_nazval_dve_sbornyie_kotoryie_dostigli_potolka_na_evro
Сергей Силкин
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
0
Читайте также
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
Певица Ариана Гранде посетила матч «Флориды» в Кубке Стэнли
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Британский аналитик сообщил о рекордных суточных потерях в ВСУ
Верховный суд Дагестана назвал организатором устроившей теракты группы сына Омарова
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Стипиди: «Уровень этой сборной Грузии — цирковой»
Семин о групповом турнире Евро: «Уровень футбола был очень высок»
Лахиялов о Евро-2024: «Пока тоска»
«Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове
«120 миллионов за Жоау Феликса! А он обычный футболист. «Бенфика» в 1991-м за Мостового заплатила миллион». Колонка Мостового
Иванишвили пообещал сборной Грузии выплатить 10 миллионов евро за победу над Испанией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин о групповом турнире Евро: «Уровень футбола был очень высок»

Стипиди: «Уровень этой сборной Грузии — цирковой»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости