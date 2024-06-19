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Чепчугов: «Я восхищаюсь и наслаждаюсь, когда смотрю за игрой Роналду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением относительно форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Я восхищаюсь и наслаждаюсь, когда смотрю на движения Криштиану Роналду на поле. Он словно превознес уровень игры в футбол на небеса. Он уникален, в его подготовках к матчам чувствуется энтузиазм и стремление совершенствоваться каждый раз. Португалия вырастила талант на века. Дай бог ему здоровья и его семье!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Ранее Роналду стал первым футболистом в истории, которому удалось сыграть на шести чемпионатах Европы. В стартовом матче Евро-2024 Португалия обыграла сборную Чехии со счетом 2:1.

Источник: РБ Спорт
Криштиану Роналду
Сергей Чепчугов
Футбол
Евро-2024
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