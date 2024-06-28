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Балахнин: «В матче с Испанией не вижу много шансов на успех у Грузии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин сомневается, что сборная Грузии сможет обыграть команду Испании в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Вряд ли Грузия может сотворить вторую сенсацию. Хотя у испанцев уже сложилась традиция начинать турнир ярко, хорошо проводить групповой этап, а потом с ними все время что-то случается, за исключением тех времен, когда они всех выносили. А так у них такая тенденция – чем дальше, тем им сложнее, потому что там есть много молодых ребят. Но сейчас они стали помощнее, поэтому я не вижу много шансов на успех у Грузии. Она и так прыгнула выше головы.

От Австрии можно ждать больших сюрпризов, и мы это увидели. Занять первое место в такой группе нелегко. Очевидно, что эта сборная находится на подъеме, а сейчас у нее появилась уверенность. Команда стабильно показывает хороший, современный футбол, который приносит результат, и он зрелищный. Поэтому фаворит здесь однозначный, и это при том, что турки тоже прилично играют», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005666057_balahnin_nazval_sbornuyu_kotoraya_sposobna_sotvorit_sensaciyu_i_vyibit_odnogo_iz_grandov_turnira
Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сергей Балахнин
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