Балахнин: «В случае ухода Роналду сборная Португалии слабее не станет»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил перспективы сборной Португалии в случае завершения нападающим Криштиану Роналду международной карьеры.

«Сборная Португалии и без Криштиану Роналду готова бороться за самые высокие места на крупных турнирах. В этой команде много хороших молодых ребят. И без Роналду португальцы слабее не станут. По состоянию на данный момент они будут претендовать на медали и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Сборная Португалии сейчас является очень приличной командой», — цитирует Vprognoze.ru Балахнина.

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, пен. — 3:5) в 1/4 финала Евро-2024. 39-летний Роналду провел пять матчей на турнире, отличившись одной голевой передачей.