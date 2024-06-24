Балахнин считает, что в сборной Албании смогут заменить Даку после дисквалификации

Российский тренер Сергей Балахнин отреагировал на дисквалификацию нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку на Евро-2024.

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после матча сборной Албании против Хорватии (2:2) во втором туре Евро-2024.

«Он игрок основного состава, наверное, это как-то может повлиять. Но сказать, что он такой уровень высокого уровня, что нельзя его заменить, так тоже не скажешь», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Даку не сыграет против сборной Испании в третьем туре и пропустит матч 1/8 финала турнира, если Албания сумеет выйти из группы.