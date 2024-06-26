Сербский журналист: «Милинкович-Савич деградировал в Саудовской Аравии? Криштиану тоже там играет, но не сдал»

Сербский журналист Иван Цветкович после матча с Данией (0:0) заявил в интервью «СЭ», что футболисты его сборной перестали прогрессировать.

— Какой у вас главный вопрос к Стойковичу по составу?

— Почему у нас не оказалось хотя бы двух думающих, креативных футболистов в центре поля, которые своими передачами могут создать момент для партнеров? Это удивляет. Нет нестандартных ходов. Все очень предсказуемо... Соперники быстро понимали наши замыслы. Кроме того, Стойкович нацелил фланговых защитников прежде всего на игру в обороне. Они мало и редко подключались вперед, что также сказывалось на атакующем потенциале сборной.

— Если говорить подробнее о креативщиках, Милинкович-Савич резко сдал из-за того, что играет в Саудовской Аравии?

— Это не оправдание. Криштиану Роналду тоже там выступает, но почему-то не сдал. Дело в психологии, в отношении к делу, в голове. Считаю, наши игроки перестали работать над собой. Достигли определенного уровня и дальше не двигаются. Да, они добротные футболисты, но все это не складывается в единый паззл, в команду.

— От 35-летнего Тадича уже сложно было ждать чудес?

— Опять же, дело не в возрасте, а в том, о чем сказал выше. Роналду — 39, Модричу — 38. Или вспомните Месси на чемпионате мира в Катаре.

— На бумаге дуэт ваших форвардов Влахович — Митрович выглядел довольно грозно. Что пошло не так?

— К ним не так много вопросов. До форвардов просто не доходили мячи. У нас не нашлось футболиста, который снабжал бы их передачами. Влаховичу и Митровичу приходилось самим опускаться глубже, бороться за мячи. Пересмотрите все три матча в группе, и вы не увидите хорошего паса на форвардов, после которого они могли реально забить.

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C, набрав 2 очка.