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Сегодня, 13:46

Сербский журналист: «Поведение болельщиков Хорватии и Албании — это продолжение политики против нашей страны»

Константин Белов
Корреспондент
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Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможном снятии сборной Сербии с Евро-2024 года из-за оскорбительных кричалок фанатов Хорватии и Албании в адрес сербов.

Ранее генеральный секретарь Футбольной ассоциации Сербии Йован Сурбатович сообщил, что отправил в УЕФА соответствующее письмо.

«Это сказал генеральный секретарь нашей федерации. Не уверен, что до этого дойдет. Думаю, что данное заявление сделано для давления на УЕФА. Считаю, что будут жалобы и протесты, но снятие с чемпионата Европы — нет. В Сербии считают, что поведение болельщиков Хорватии и Албании — это продолжение политики против нашей страны, только уже в иной форме. Теперь это проявляется в спорте. Будем смотреть, как на этот инцидент отреагируют в УЕФА», — сказал Цветкович «СЭ».

Сербия после первого тура занимает последнее место в группе С. Следующий матч сборная проведет 20 июня против сборной Словении, начало — в 16.00 мск.

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Сербии по футболу
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