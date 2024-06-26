Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:18

Сербский журналист объяснил провал команды на Евро-2024

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Cербский футбольный журналист Иван Цветкович в интервью «СЭ» оценил выступление своей сборной на Евро-2024.

— Как вы собирались побеждать Данию?

— Я еще до игры говорил, что не уверен в том, что мы возьмем три очка. Все дело в психологии. Сербия играла как-то трусливо на этом турнире. Футболисты боялись атаковать, импровизировать, совершить ошибку. Думали прежде всего о том, как бы не пропустить. При таком осторожном футболе сложно что-либо выжать. Если только надеяться на Бога, на везение... Я этого не понимаю. Ничья с Данией нам ничего не давала. Значит, нужно было действовать впереди гораздо агрессивнее. Увы, мы этого не увидели. Причем не в первый раз.

— Имеете в виду предыдущие крупные турниры?

— Да. Можно вспомнить и чемпионат мира в Катаре, и ЧМ в России. После этих турниров осталось чувство какой-то недосказанности... Остановились где-то посередине.

— При этом главный тренер вашей команды Драган Стойкович заявил после игры с Данией, что сербские болельщики должны гордиться своей командой.

— Я не удивлен. Ну а что он мог сказать? Ему надо было как-то оправдать такой результат. На Олимпиаде-1980 в Москве сборная Югославии по водному поло уступила СССР в финале. Наш известный тренер Лахо Орлич после турнира спросил у наших игроков: «Почему вы такие веселые?» Ему ответили: «Ну мы же взяли серебро!» На что он заметил: «Нет, серебро вы взяли, когда вышли в финал. А сегодня вы проиграли золото». Вот такого подхода нам сегодня не хватает! Нам не хватает амбиций. Да, сборная Сербии попала на чемпионат Европы. Но что это за успех? Разве можно быть довольным только этим? Это должно быть в порядке вещей.

— А вы считаете, что с таким составом Сербия обязана была выходить из этой группы?

— На мой взгляд, да. Деян Стойкович был в свое время прекрасным игроком, но почему он так выстроил игру команды... Пасы назад, осторожность. У нас же есть исполнители, обладающие дриблингом, которые умеют интересно атаковать. А при Стойковиче-тренере мы этого не наблюдаем.

— Слишком простая игра?

— Осторожная. Ничего хорошего из такого футбола не выйдет. Сербы начали думать об атаке, когда уже время стало работать против них. В матче с Данией Стойкович в какой-то момент перешел на игру в три нападающих, но получилось все как-то сумбурно, необдуманно. Сплошные забросы в штрафную, не всегда точные. То есть играли по принципу: будь что будет...

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C, набрав 2 очка.

Футболисты сборной Сербии после вылета с&nbsp;Евро-2024. «Трусливая игра! Лишь бы не пропустить. А главное — ничего не поменяется...» В Сербии оценили провал команды на Евро-2024
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Драган Стойкович
0
Читайте также
Боснийцы и хорваты напали на итальянских болельщиков после матча Евро
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Следствие попросило заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалееву
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Грузия — Португалия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Чехия — Турция: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024
Ломбертс: «Не считаю сборную Бельгии одним из фаворитов Евро-2024»
Расклады групп Е и F перед последним туром: что нужно Бельгии, Украине и Грузии
«Трусливая игра! Лишь бы не пропустить. А главное — ничего не поменяется...» В Сербии оценили провал команды на Евро-2024
Маска Мбаппе и флешмоб болельщиков: капитан сборной Франции забил первый гол на Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расклады групп Е и F перед последним туром: что нужно Бельгии, Украине и Грузии

Ломбертс: «Не считаю сборную Бельгии одним из фаворитов Евро-2024»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости